جونسون يلغي احتفالات عيد الميلاد في بريطانيا ويمدد القيود المفروضة بسبب كورونا
وكالات:
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تمديد إجراءات الإغلاق لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى إلغاء احتفالات عيد الميلاد.
وقال جونسون، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إنه تم إلغاء الاستثناءات التي كانت مقررة لعيد الميلاد.
وأوضح جونسون أن هناك نسخة جديدة ومطورة من فيروس كورونا، تحدثت عنها السلطات الصحية في بلاده، لافتًا إلى أنه لا دليل حتى اللحظة على أنه أشد فتكا.
وكانت بريطانيا بدأت حملة التطعيم بلقاح فايزر ضد فيروس كورونا المستجد، إلا أن السلطات الصحية لا تزال تصر على تمديد الإغلاق لمنع تفشي الفيروس.
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