"فستان جلد الثعبان".. مايا دياب تظهر بإطلالة غريبة احتفالًا بنهاية 2025

كتب : معتز عباس

10:58 م 23/12/2025
    احدث ظهور لمايا دياب
    مايا دياب
    مايا دياب
    مايا دياب باطلالة غريبة (1)
    جلسة تصوير لمايا دياب
    جلسة تصوير لمايا دياب

كشفت المطربة مايا دياب عن أحدث إطلالتها الغريبة مع نهاية عام 2025.

ونشرت مايا دياب مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستان مصنوع من "جلد الثعبان".

خطفت الصور أنظار المتابعين على انستجرام، وجاءت التعليقات، كالتالي: "حلو أوي"، "ماري كريسماس"، "فساتينك غريبة".

أحيت المطربة مايا دياب مؤخرًا حفلًا غنائيًا أقيم أمس في مدينة دبي الأسبوع الماضي.

وتعرضت مايا دياب في الفترة الماضية، لهجوم وانتقادات كثيرة بعدما دافعت عن الفنانة دينا الشربيني مؤخرًا بعد هجوم البعض عليها مؤخرا، بعد انفصال الفنان كريم محمود عبد العزيز من آن الرفاعي.

مايا دياب نجوم الفن

