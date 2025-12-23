زوجته ممثلة ونجله ظهر مع منى زكي.. 20 صورة للماكيير محمد عبد الحميد مع

إيمان العاصي جريئة ومنة فضالي بدون مكياج .. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

كشفت المطربة مايا دياب عن أحدث إطلالتها الغريبة مع نهاية عام 2025.

ونشرت مايا دياب مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستان مصنوع من "جلد الثعبان".

خطفت الصور أنظار المتابعين على انستجرام، وجاءت التعليقات، كالتالي: "حلو أوي"، "ماري كريسماس"، "فساتينك غريبة".

أحيت المطربة مايا دياب مؤخرًا حفلًا غنائيًا أقيم أمس في مدينة دبي الأسبوع الماضي.

وتعرضت مايا دياب في الفترة الماضية، لهجوم وانتقادات كثيرة بعدما دافعت عن الفنانة دينا الشربيني مؤخرًا بعد هجوم البعض عليها مؤخرا، بعد انفصال الفنان كريم محمود عبد العزيز من آن الرفاعي.

اقرأ أيضا..

"لوك هادئ".. أسماء جلال تتألق في أحدث ظهور على السوشيال ميديا

موعد ومكان عزاء والد الفنان أحمد عبدالحميد