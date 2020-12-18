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وصول أكثر من 300 طالب نيجيري إلى موطنهم بعد تحريرهم من قبضة "بوكو حرام"

12:45 م الجمعة 18 ديسمبر 2020
وصول أكثر من 300 طالب نيجيري إلى موطنهم بعد تحريرهم من قبضة "بوكو حرام"

بوكو حرام

أبوجا - أ ش أ

وصل أكثر من 300 طالب نيجيري ممن أطلق سراحهم من قبضة جماعة (بوكوحرام) الإرهابية، إلى موطنهم بولاية كاتسينا.

وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية أنه تم نقل التلاميذ إلى مبنى حكومة ولاية كاتسينا بعد أن تمكن الجنود النيجيريين من إنقاذهم من الجماعة الإرهابية التي اختطفتهم من مدرستهم الداخلية الأسبوع الماضي.

وبثت القناة الأمريكية لقطات للأطفال وهم على متن مركبة يتم نقلهم إلى موطنهم ملوحين بأيديهم فرحين ومبتسمين بعودتهم.

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بوكو حرام نيجيريا

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