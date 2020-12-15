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نتنياهو يُعيّن رئيسًا جديدًا للموساد دون الكشف عن اسمه

04:32 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
نتنياهو يُعيّن رئيسًا جديدًا للموساد دون الكشف عن اسمه

بنيامين نتنياهو

تل أبيب- (د ب أ):

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، عن تعيين رئيس جديد لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) خلفا ليوسي كوهين، لكن دون الكشف عن اسم الرئيس الجديد.

وأوضح المكتب أن نائب رئيس الجهاز، والذي رمز إليه بالحرف "د"، سيتولى رئاسة الجهاز خلفا لكوهين الذي كان قد ترأس الجهاز بداية عام 2016، وسيتخلى عن مهام منصبه، وفقا لتقارير، في صيف العام المقبل.

ولم يفصح المكتب عن الاسم الكامل للرئيس الجديد لأسباب أمنية، وقال المكتب إنه موظف يعمل في الاستخبارات منذ سنوات عديدة.

ويجب أن توافق لجنة مختصة على تعيينه، لكن هذه الموافقة تعتبر مرجحة للغاية.

ويحمل الموساد رسميا اسم "معهد الاستطلاع والمهام الخاصة"، وتُنْسَب إليه أعمال مثيرة، ودائما ما يواجه انتقادات في طريقة عمله.

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي إسرائيل الموساد

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