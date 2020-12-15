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الهند تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ يوليو الماضي

08:17 ص الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
الهند تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ يوليو الماضي

الهند

نيودلهي (د ب ا)
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء تسجيل 22 ألفا و 65 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يصل إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في الهند إلى 9 ملايين و906 آلاف و507 حالات.

وذكرت شبكة ان دي تي في الهندية أن هذه أدنى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها منذ السابع من يوليو الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 354 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 143 ألفا و 709 حالات.

الهند فيروس كورونا نيودلهي

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