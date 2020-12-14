أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

بعد تصويت نيويورك وبنسلفانيا.. بايدن يحصد 156 صوتًا في المجمع الانتخابي

08:57 م الإثنين 14 ديسمبر 2020
بعد تصويت نيويورك وبنسلفانيا.. بايدن يحصد 156 صوتًا في المجمع الانتخابي

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن

وكالات

تقدم الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، في عدد من الولايات أمريكية، في النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية، على منافسه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

ومنحت ولاية نيويورك أصواتها الانتخابية الـ29 لصالح بايدن، كما حصل على 20 صوتًا من ولاية بنسلفانيا، و16 صوتًا من جورجيا، فيما حصد ترامب 15 صوتًا من ولاية كارولينا الشمالية، و18 صوتًا من ولاية أوهايو.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن بايدن حصد 156 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي، بعد تصويت الناخبين في عدة ولايات، مقابل 106 لمنافسه ترامب.

وتعكس أصوات الناخبون في المجمع الانتخابي، نتائج التصويت العامة للشعب الأمريكي، والتي عادة لا تكون مخالفة للمصوتين، ما يشير إلى عدم وجود أي تغيير في النتائج.

جو بايدن دونالد ترامب الانتخابات الأمريكية

الخبر التالى:

أول تعليق من أنقرة بعد فرض واشنطن عقوبات عليها بسبب صفقة "إس 400"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 121575

    عدد المصابين

  • 104875

    عدد المتعافين

  • 6920

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 72373955

    عدد المصابين

  • 50712760

    عدد المتعافين

  • 1615812

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تشكيل فريق أمنى رفيع المستوى لكشف ملابسات حريق ميناء الإسكندرية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا