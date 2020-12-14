بعد تصويت نيويورك وبنسلفانيا.. بايدن يحصد 156 صوتًا في المجمع الانتخابي

وكالات

تقدم الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، في عدد من الولايات أمريكية، في النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية، على منافسه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

ومنحت ولاية نيويورك أصواتها الانتخابية الـ29 لصالح بايدن، كما حصل على 20 صوتًا من ولاية بنسلفانيا، و16 صوتًا من جورجيا، فيما حصد ترامب 15 صوتًا من ولاية كارولينا الشمالية، و18 صوتًا من ولاية أوهايو.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن بايدن حصد 156 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي، بعد تصويت الناخبين في عدة ولايات، مقابل 106 لمنافسه ترامب.

وتعكس أصوات الناخبون في المجمع الانتخابي، نتائج التصويت العامة للشعب الأمريكي، والتي عادة لا تكون مخالفة للمصوتين، ما يشير إلى عدم وجود أي تغيير في النتائج.