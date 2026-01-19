إعلان

"فاكسيرا" تبحث إنتاج لقاح "المكورات الرئوية" على خطوط إنتاجها

كتب : أحمد جمعة

02:17 م 19/01/2026

فاكسيرا

أعلنت وزارة الصحة والسكان استقبال الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» وفدًا من شركتي جينفاكس إيجيبت ومانهاي الصينية، بحضور الدكتور أمير جودة المفوض العام للشركة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات والأدوية، وذلك لتعزيز التعاون في تنفيذ خطة دراسة الفجوة اللازمة لتفعيل العقد المبرم بين «فاكسيرا» و«جينفاكس إيجيبت» الذي يستهدف إنتاج لقاح مكورات الالتهاب الرئوي (PCV13) على خطوط الإنتاج المحلية بفاكسيرا، في إطار دعم توطين صناعة الأمصال واللقاحات الاستراتيجية بمصر.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن تفعيل هذا العقد يساهم في توفير احتياجات برامج التحصين الوطنية محليًا، والتوسع في تصدير اللقاحات إلى دول الإقليم والقارة الأفريقية، بما يتكامل مع رؤية مصر لتمكين القارة الأفريقية من إنتاج 60% على الأقل من احتياجاتها من اللقاحات، ويحقق وفرًا اقتصاديًا كبيرًا لدول القارة من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد.

ومن جانبه، أكد الدكتور شريف الفيل، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، الاتفاق على التعاون الكامل بين فرق العمل المعنية لتنفيذ خطة دراسة الفجوة، تمهيدًا لبدء تفعيل العقد بشكل فعلي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في توطين صناعة اللقاحات، وتعزيز منظومة الأمن الصحي على المستويين المحلي والإقليمي.

فاكسيرا لقاح المكورات الرئوية وزارة الصحة

