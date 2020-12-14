أكثر من 100 طن مساعدات صحية أممية تصل اليمن

صنعاء - (د ب أ)

وصلت أكثر من 100 طن مساعدات صحية من الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إلى العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثية.

وذكر وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين أن "طائرة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" وصلت مطار صنعاء الدولي، على متنها 77 طنا من المستلزمات الصحية الوقائية".

وأضافت الوكالة أن "طائرة أخرى وصلت إلى المطار، تتبع منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان".

وأفادت الوكالة بأن هذه الطائرة عليها 28 طنا من هذه المستلزمات الصحية.

وتأتي هذه المساعدات وسط استمرار تدهور الوضع الصحي في اليمن جراء الحرب المشتعلة منذ أكثر من ست سنوات.

ويعاني اليمن من نقص كبير في الأدوية والمستلزمات الطبية، فيما بات فقط نصف المرافق الصحية على قيد العمل، في البلد الذي يعاني أسوأ أزمة إنسانية بالعالم.