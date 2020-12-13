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تايلاند: ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 4 آلاف و208 حالات

08:29 ص الأحد 13 ديسمبر 2020
تايلاند: ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 4 آلاف و208 حالات

أرشيفية

بانكوك - (أ ش أ):
أعلنت الحكومة التايلاندية اليوم الأحد ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد إلى 4208 حالات بعد تسجيل 17 حالة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية.
ونقلت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية عن المركز الحكومي لإدارة أزمة (كوفيد-19) قوله "إن الإصابات الجديدة تضمنت 9 حالات وافدة من ميانمار تم اكتشافهم في الحجر الصحي".
وارتفع إجمالي حالات التعافي من المرض في البلاد إلى 3 آلاف و874 حالة، بينما توفى 60 شخصا منذ بداية الجائحة، ولا يزال هناك 192 حالة في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.
وتحتل تايلاند المركز الـ151 من حيث حصيلة الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم.

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