قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الهجمات الإيرانية على مناطق حضرية في دول مجاورة "ليست خطأنا"، معتبرًا أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية بعد نقل قواتها من القواعد العسكرية إلى فنادق داخل تلك المدن.

وأضاف عراقجي، في مقابلة مع قناة الجزيرة بُثت الأربعاء: "لم نقتصر على القواعد الرسمية للعدو، بل استهدفنا أي مكان تتجمع فيه القوات الأمريكية وأي منشآت تابعة لها".

استهداف مناطق سكنية

وتابع: "بعض هذه المواقع قد يكون قريبًا من مناطق سكنية، وهذا ليس خطأنا بل خطأ الولايات المتحدة، التي نقلت قواتها من القواعد العسكرية إلى فنادق داخل المدن. وبشكل عام، فإن سلوك الولايات المتحدة هو ما أوصل المنطقة إلى هذا الوضع".

وكان السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة في جنيف، علي بحريني، قد صرّح سابقًا بأن إيران "تستهدف حصريًا القواعد العسكرية" وليس المواقع المدنية في دول الخليج العربية.

وأكد وزير الخارجية أن إيران لا تسعى إلى وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة أو إسرائيل، بل إلى "إنهاء" الحرب بالكامل وعلى جميع الجبهات.

إغلاق مضيق هرمز

وفيما يتعلق بإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، قال عراقجي إنه ينبغي، بعد انتهاء الحرب، وضع بروتوكول جديد لتنظيم المرور في هذا الممر المائي.

وأضاف: "نحتاج إلى تصميم ترتيبات جديدة لمضيق هرمز وطريقة عبور السفن فيه مستقبلًا بعد الحرب، بما يضمن استمرار الملاحة السلمية بشكل دائم وفق قواعد واضحة".

كما قلّل عراقجي من أهمية مقتل علي لاريجاني، المسؤول البارز في الأمن القومي، مؤكدًا أن إيران "تتمتع بهيكل سياسي قوي"، وأن "وجود أو غياب شخص واحد لا يؤثر على هذا الهيكل".