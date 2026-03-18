طرح مقتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تساؤلات ملحة حول هوية خليفة علي لاريجاني، خاصة وأن استبداله لن يكون مهمة سهلة بعد غارة جيش الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفته يوم الثلاثاء.

أهمية منصب خليفة علي لاريجاني

وكان يُنظر إلى لاريجاني السياسي المخضرم من قبل العديد من المحللين على أنه أهم صانع قرار في إيران، ومفاوض ماهر قادر على العمل مع مختلف الفصائل داخل النظام وعلى الصعيد الدولي.

ووفقا للدستور، سيكون الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان هو من يعين خليفة علي لاريجاني في منصب مستشار الأمن القومي القادم.

سعيد جليلي.. أبرز المرشحين لخلافة علي لاريجاني

تدور تكهنات واسعة بأن الشخصية المؤثرة في النظام سعيد جليلي قد يتولى هذا المنصب.

ووفقا لشبكة "سي إن إن"، يقول المحللون إن هناك سوابق قوية لتولي أحد ممثلي المرشد الأعلى في مجلس الأمن القومي هذا الموقع، ما يجعل جليلي خيارا مطروحا بقوة ليكون "خليفة علي لاريجاني؛ إذ سبق له أن شغل منصب مستشار الأمن القومي، وكان كبير المفاوضين النوويين، وهو عضو حالي في مجلس تشخيص مصلحة النظام.

التوجهات المتشددة لـ جليلي

وفي تصريحات لـ"سي إن إن"، وصف أراش عزيزي المحلل الإيراني والمؤلف والمحاضر والمؤرخ في جامعة ييل، جليلي بأنه متشدد للغاية وزعيم أكثر فصائل النظام تطرفا ومعاداة للغرب.

وأوضح عزيزي، أن صعود جليلي كخليفة علي لاريجاني سيسلط الضوء على تحول حاد نحو المتشددين، حيث كان يُنظر إلى الراحل على أنه شخصية وسطية وعملية إلى حد كبير.

تحديات خليفة علي لاريجاني في التعامل مع النظام

وأشار عزيزي، إلى أن جليلي قد يكون أقل مهارة في العمل داخل الأجزاء المختلفة من النظام مقارنة بسلفه، محذرا من أن تصلبه وتطرفه قد يصبح نقطة ضعف تقلل من قدرة النظام على المناورة في المأزق الخطير الذي يمر به.

وأوضح أن الحرس الثوري يمتلك الكثير من السلطة الحقيقية اليوم، ما قد يجعله يفضل خليفة يتمتع بخبرة عسكرية أكبر تناسب الوضع الحالي.

دور خليفة علي لاريجاني في المفاوضات المستقبلية

ومن المرتقب ، أن يكون لمن يتم اختياره كخليفة علي لاريجاني دور رئيسي في أي مفاوضات لإنهاء الحرب، خاصة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد عزيزي، أنه بما أن مجلس الأمن القومي هو الآن مركز القوة الرئيسي، فإن البديل سيحدد ميزان القوى ويؤثر على موقف طهران تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة "تسنيم" أن جليلي نشر رسالة عقب الحادث قال فيها إن هذه الإجراءات لن تنقذ العدو الضعيف من المستنقع، بل ستسرع من مسار هزيمته وإذلاله.