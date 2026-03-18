إعلان

كرة نارية كبيرة.. مشاهد من سقوط صاروخ إسرائيلي على مبنى في لبنان

كتب : وكالات

01:59 م 18/03/2026 تعديل في 01:59 م

سقوط صاروخ إسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أظهرت مجموعة من الصور صاروخًا إسرائيليًا وهو يصيب مبنى في حي الباشورة في بيروت في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

واندلعت كرة نارية كبيرة خلف سيارات متوقفة، قبل أن يبدو أن المبنى بأكمله انهار بالكامل.

download

ومن جانبها، قالت وزارة الصحة اللبنانية، إن الغارات الإسرائيلية على وسط بيروت أسفرت عن استشهاد 10 أشخاص وإصابة 27 آخرين منذ منتصف ليل الأربعاء.

download

حصيلة الغارات الإسرائيلية في لبنان

وأوضحت الصحة اللبنانية في بيانها، أن حصيلة الضحايا ارتفعت بشكل ملحوظ نتيجة الغارات الإسرائيلية المكثفة.

وذكرت الوزارة أنه منذ بدء الجولة الأخيرة من القتال بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في 2 مارس، قُتل 912 شخصا وأصيب 2221 آخرون في مختلف المناطق اللبنانية جراء استمرار العمليات العسكرية.

download

آثار الغارات الإسرائيلية في بيروت

ودمرت غارة جوية إسرائيلية مبنى شاهقا في وسط بيروت صباح الأربعاء، يقع في منطقة قريبة من مقر الحكومة اللبنانية.

وأظهرت الصور الملتقطة للحادث انفجارا عنيفا عند قاعدة البرج السكني، قبل أن ينهار المبنى بأكمله في سحابة كثيفة من الغبار والحطام نتيجة القوة التدميرية التي تتميز بها الغارات الإسرائيلية في هذه الجولة من الصراع.

download

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرب على لبنان الهجوم على بيروت إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إسرائيل تعلن اغتيال وزير المخابرات الإيراني إسماعيل الخطيب
شئون عربية و دولية

إسرائيل تعلن اغتيال وزير المخابرات الإيراني إسماعيل الخطيب
بعد تحركات الأسعار.. بروتون ساجا تظل الأرخص في السوق المصري
أخبار السيارات

بعد تحركات الأسعار.. بروتون ساجا تظل الأرخص في السوق المصري
من الإسكندرية لأسوان.. تعرف على أفضل أماكن "خروجات العيد" بالمحافظات (صور)
أخبار المحافظات

من الإسكندرية لأسوان.. تعرف على أفضل أماكن "خروجات العيد" بالمحافظات (صور)
فقرة الأسئلة الصعبة.. د. مصطفى الفقي يختار عمر سليمان ولا صفوت الشريف؟
مصراوى TV

فقرة الأسئلة الصعبة.. د. مصطفى الفقي يختار عمر سليمان ولا صفوت الشريف؟
وأد الفتنة والتصدي لمحاولات الوقيعة بين مصر والدول العربية.. بيان موحد
أخبار مصر

وأد الفتنة والتصدي لمحاولات الوقيعة بين مصر والدول العربية.. بيان موحد

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ساحات صلاة عيد الفطر المبارك بالمحافظات
مواعيد تشغيل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف خلال عيد الفطر
من الإسكندرية لأسوان.. تعرف على أفضل أماكن "الفسحة" في العيد بالمحافظات- صور
إسرائيل تعلن اغتيال وزير المخابرات الإيراني إسماعيل الخطيب
الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول تضرب عدة مناطق
موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا.. وموعد رؤية هلال شوال