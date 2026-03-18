أظهرت مجموعة من الصور صاروخًا إسرائيليًا وهو يصيب مبنى في حي الباشورة في بيروت في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

واندلعت كرة نارية كبيرة خلف سيارات متوقفة، قبل أن يبدو أن المبنى بأكمله انهار بالكامل.

ومن جانبها، قالت وزارة الصحة اللبنانية، إن الغارات الإسرائيلية على وسط بيروت أسفرت عن استشهاد 10 أشخاص وإصابة 27 آخرين منذ منتصف ليل الأربعاء.

حصيلة الغارات الإسرائيلية في لبنان

وأوضحت الصحة اللبنانية في بيانها، أن حصيلة الضحايا ارتفعت بشكل ملحوظ نتيجة الغارات الإسرائيلية المكثفة.

وذكرت الوزارة أنه منذ بدء الجولة الأخيرة من القتال بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في 2 مارس، قُتل 912 شخصا وأصيب 2221 آخرون في مختلف المناطق اللبنانية جراء استمرار العمليات العسكرية.

آثار الغارات الإسرائيلية في بيروت

ودمرت غارة جوية إسرائيلية مبنى شاهقا في وسط بيروت صباح الأربعاء، يقع في منطقة قريبة من مقر الحكومة اللبنانية.

وأظهرت الصور الملتقطة للحادث انفجارا عنيفا عند قاعدة البرج السكني، قبل أن ينهار المبنى بأكمله في سحابة كثيفة من الغبار والحطام نتيجة القوة التدميرية التي تتميز بها الغارات الإسرائيلية في هذه الجولة من الصراع.