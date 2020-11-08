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لبنان يسجل 1139 إصابة جديدة بفيروس كورونا

09:33 م الأحد 08 نوفمبر 2020
لبنان يسجل 1139 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في لبنان

بيروت - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1139 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 94236 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة – في بيان لها – إلى تسجيل 10 حالات وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 723 حالة.

وذكرت أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 8481 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

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لبنان فيروس كورونا وزارة الصحة اللبنانية

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