بايدن يوسع الفارق مع ترامب في بنسلفانيا بنحو 29 ألف صوت

وكالات:

تقدم المرشح الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية، جو بايدن، على منافسه الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا بنحو 29 ألف صوتا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

ويحصل الفائز في ولاية بنسلفانيا الأمريكية على 20 صوتا في المجمع الانتخابي.

ويتقدم بايدن في عدد الأصوات التي جمعها بالمجمع الانتخابي بنحو 253 صوتا، مقابل 213 صوتا لترامب، في الوقت الذي يحتاج الفائز إلى 270 صوتا فقط.