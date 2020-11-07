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بعد تشغيل المحطة الكهروذرية.. رئيس بيلاروسيا: أصبحنا دولة نووية

02:33 م السبت 07 نوفمبر 2020
بعد تشغيل المحطة الكهروذرية.. رئيس بيلاروسيا: أصبحنا دولة نووية

ألكسندر لوكاشينكو

وكالات:

وصف رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، تشغيل المحطة الكهروذرية البيلاروسية بأنه حدث تاريخي، يجعل البلاد "دولة نووية"، وذلك خلال مراسم مكرسة لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة، السبت.

وقال لوكاشينكو: "الأمر يبدو روتينيا وكأننا أنشأنا خطا لمترو الأنفاق. لكنها في الحقيقة لحظة تاريخية إذ أصبحنا دولة نووية"، حسبما أوردت قناة روسيا اليوم الإخبارية.

وعلى هامش الحدث، بحث لوكاشينكو مع المدير العام لشركة "روس آتوم" الروسية أليكسي ليخاتشوف إمكانية تشييد مفاعلات جديدة في المحطة، كما اقترح تأسيس شركة فرعية تابعة لـ"روس آتوم" في بيلاروس.

وصف رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، تشغيل المحطة الكهروذرية البيلاروسية بأنه حدث تاريخي، يجعل البلاد "دولة نووية"، وذلك خلال مراسم مكرسة لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة اليوم السبت.

وقال لوكاشينكو: "الأمر يبدو روتينيا وكأننا أنشأنا خطا لمترو الأنفاق. لكنها في الحقيقة لحظة تاريخية إذ أصبحنا دولة نووية".

وعلى هامش الحدث، بحث لوكاشينكو مع المدير العام لشركة "روس آتوم" الروسية أليكسي ليخاتشوف إمكانية تشييد مفاعلات جديدة في المحطة، كما اقترح تأسيس شركة فرعية تابعة لـ"روس آتوم" في بيلاروسيا.

ألكسندر لوكاشينكو المحطة الكهروذرية بيلاروسيا

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