بايدن يتقدم على ترامب في ولاية جورجيا بنحو 4100 صوتًا

وكالات:

تقدم المرشح الديمقراطي، جو بايدن، على الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، بنحو 4100 صوت في ولاية جوروجيا الأمريكية، بعد فرز 99% من الأصوات.

وكشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن بايدن حصل على 2455660 صوت أي 49.4% من الأصوات الانتخابية، مقابل 2451496 صوت أي 49.3% لترامب.

وتعطي ولاية جورجيا الفائز 16 صوتًا في المجمع الانتخابي الأمريكي، وهو ما قد يمنح بايدن رئاسة البيت الأبيض.

وشكك ترامب في نتائج الانتخابات وطالب في أكثر من مناسبة بوقف فرز وعد الأصوات التي وصلت بعد يوم الانتخابات.

ويتقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن عهلى منافسه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، في عدد الأصوات بالمجمع الانتخابي.

وحصل بايدن حتى هذه اللحظة على 253 صوتًا مقابل 213 نقطة لمنافسه ترامب، وذلك وفقًا لشبكة "سي إن إن".