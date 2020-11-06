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تهديد بوجود قنبلة أمام مركز لفرز الأصوات الانتخابية في فيلادلفيا بأمريكا

11:15 م الجمعة 06 نوفمبر 2020
تهديد بوجود قنبلة أمام مركز لفرز الأصوات الانتخابية في فيلادلفيا بأمريكا

الشرطة الأمريكية

وكالات:

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن عمليات إخلاء تجرى حاليا أمام أحد مراكز فرز الأصوات في مدينة فيلادلفيا، بعد تلقي إنذار بوجود قنبلة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وقالت الشرطة إن رجال الأمن في مركز التسوق "فاشن ديستريكت" تلقوا اتصالين من شخص واحد ادعى أن قنبلة ستنفجر.

ويقع "فاشن ديستريكت" بالقرب من مركز مؤتمرات يجري فيه حاليا فرز الأصوات.

وأكد رجال الأمن في وقت لاحق أنه لم يتم العثور على أي قنبلة بعد مسح مركز التسوق والاستعانة بالكلاب المدربة.

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