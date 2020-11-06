أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية طفل المرور سد النهضة فيروس كورونا انتخابات النواب مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب

الهند تسجل 47 ألفا و638 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:16 ص الجمعة 06 نوفمبر 2020
الهند تسجل 47 ألفا و638 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

نيودلهي - (أ ش أ):

أعلنت الهند اليوم الجمعة أنه تم تسجيل 47 ألفا و638 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد حتى الآن إلى 8 ملايين و411 ألفا و724 مصابا.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة العامة الهندية - حسبما ذكرت قناة (إنديا تي في) الهندية - أن إجمالي حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في أنحاء البلاد وصلت إلى 124 ألفا و985 حالة وفاة وذلك بعدما تسجيل 670 حالة وفاة جديدة على مدار يوم أمس.

وأشارت القناة الهندية إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ حتى هذه اللحظة 7 ملايين و765 ألفا و966 شخصا.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا الهند

الخبر التالى:

كوريا الجنوبية تسجل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107925

    عدد المصابين

  • 99652

    عدد المتعافين

  • 6291

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 46971166

    عدد المصابين

  • 33855220

    عدد المتعافين

  • 1207108

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا