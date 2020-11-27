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الصين تطالب بتحقيق شامل في "جرائم" مقتل مدنيين أفغان على أيدي جنود أستراليين

02:00 م الجمعة 27 نوفمبر 2020
الصين تطالب بتحقيق شامل في "جرائم" مقتل مدنيين أفغان على أيدي جنود أستراليين

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان

بكين- (أ ش أ):
أدانت الصين بشدة اليوم الجمعة ما تردد حول مقتل أسرى ومدنيين أفغان على أيدي جنود أستراليين، داعية في الوقت نفسه إلى فتح تحقيق شامل وتقديم المسؤولين إلى العدالة.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على نتائج تحقيق أجراه الجيش الأسترالي، وتم نشره قبل أيام، وخلص إلى أن جنودا أستراليين ممن يؤدون مهاما في أفغانستان يشتبه في ارتكابهم "جرائم حرب"، حيث تسببوا في قتل 39 أفغانيا من الأسرى والمدنيين الأبرياء، بعضهم تم إعدامه واختلاق روايات حول مقتله.
وأعرب جيان عن صدمته حيال التفاصيل التي كشفتها التحقيقات، قائلا: إنه يدين بشدة هذه الانتهاكات للمواثيق الدولية والضمير الإنساني، داعيا إلى إجراء تحقيق شامل وتقديم كافة المسؤولين إلى العدالة.
وأضاف جيان أن الدول المعنية يجب أن تفكر أكثر في كيفية اتخاذ تدابير لحل ما وصفه بـ "انتهاكاتها الجسيمة" لحقوق الإنسان، والتوقف عن الانخراط في "التلاعب السياسي"، أو استخدام قضايا حقوق الإنسان للتدخل في شؤون الدول الأخرى.

هذا المحتوى من

الخارجية الصينية جرائم حرب الجنود الاستراليين

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