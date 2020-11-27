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الهند تسجل أكثر من 43 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و 492 وفاة خلال 24 ساعة

08:23 ص الجمعة 27 نوفمبر 2020
الهند تسجل أكثر من 43 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و 492 وفاة خلال 24 ساعة

أرشيفية

نيودلهي - (أ ش أ):
سجلت الهند 43 ألفا و82 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 9 ملايين و309 آلاف و788 شخصا.
وذكرت وزارة الصحة - وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية اليوم الجمعة - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 492 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 135 ألفا و715 وفاة.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 455 ألفا و555 حالة.
وارتفع عدد المتعافين إلى 8 ملايين و718 ألفا و517 شخصا بزيادة قدرها 39 ألفا و379 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

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