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باكستان: ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى 386 ألفا و198 حالة

08:33 ص الخميس 26 نوفمبر 2020
باكستان: ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى 386 ألفا و198 حالة

أرشيفية

إسلام أباد - (أ ش أ):
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 386 ألفا و198 حالة، وذلك عقب تسجيل ثلاثة آلاف و306 حالات إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية.
وأظهرت بيانات المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الخميس - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 7 آلاف و843 حالة، وذلك عقب تسجيل 40 حالة وفاة جديدة.
وأضاف المركز أن عدد الحالات النشطة ارتفع إلى 43 ألفا و963 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين 334 ألفا و392 حالة، يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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