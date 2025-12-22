إعلان

تحقيق عاجل بشأن انتشار الحمى القلاعية بين الأبقار في لبنان

كتب : مصراوي

01:53 م 22/12/2025

مرض الحمى القلاعية

وكالات

أفاد جهاز التفتيش المركزي في لبنان، صباح الاثنين، بإطلاق تحقيق فوري على خلفية تفشي مرض الحمى القلاعية بين قطعان الأبقار في عدد من المناطق.

وفي هذا الإطار، أصدر رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية توجيهًا استثنائيًا كلف بموجبه المفتشيتين العامتين الصحية والاجتماعية من جهة، والزراعية والإدارية من جهة أخرى، بالعمل على تتبع أسباب انتشار المرض، وتحديد مصدره، والتأكد من الآليات التي أدت إلى دخوله إلى الأراضي اللبنانية.

وأوضح بيان صادر عن الجهاز أن التحقيق سيشمل التدقيق في احتمال وجود مسؤوليات ناتجة عن تسهيل أو تقصير أو إهمال من قبل بعض العاملين في الإدارات العامة المعنية.

وأشار البيان إلى أن التحقيقات بدأت بشكل فوري، مع التعهد بإطلاع الرأي العام على النتائج والمعطيات المؤكدة فور الانتهاء من التحقق منها واستكمال المسار الإجرائي اللازم.

وشدد جهاز التفتيش المركزي على أن سلامة الغذاء وصحة المواطنين تأتيان في صدارة أولوياته، مؤكدًا عزمه اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لكشف أي خلل قد يطال هذا القطاع، ومساءلة المسؤولين عنه، بما يضمن حماية الصحة العامة وصون المصلحة الوطنية.

