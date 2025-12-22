مكاسب قوية للذهب.. 56% ارتفاعا في السوق المحلية منذ بداية 2025

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلي قفزات قوية منذ بداية العام وحتى منتصف تعاملات اليوم، مدفوعة بالارتفاع الكبير في الأسعار العالمية وزيادة الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وحقق الذهب مكاسب ملحوظة منذ بداية العام على المستويين المحلي والعالمي، حيث ارتفعت أسعار الذهب في السوق المصري بنسبة 56%، كما قفزت أسعار الذهب عالميًا بنسبة 68% خلال الفترة نفسها.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، من 3740 جنيهًا في نهاية تعاملات أول يوم من العام الجاري إلى 5860 جنيهًا بمنتصف تعاملات اليوم، محققًا زيادة قدرها 2120 جنيهًا للجرام.

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 18 من 3206 جنيهات إلى 5022 جنيهًا، بزيادة بلغت 1816 جنيهًا للجرام، فيما ارتفع عيار 14 من 2493 جنيهًا إلى 3906 جنيهات، محققًا مكاسب قدرها 1413 جنيهًا للجرام منذ بداية العام.

وسجل جرام الذهب عيار 24 قفزة ملحوظة، حيث ارتفع من 4274 جنيهًا إلى 6697 جنيهًا للجرام، بزيادة قدرها 2423 جنيهًا.

بينما صعد سعر الجنيه الذهب من 29920 جنيهًا إلى 46880 جنيهًا، محققًا مكاسب بلغت 16960 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا قويًا خلال الفترة نفسها، حيث قفز سعر الأونصة من 2624 دولارًا في بداية العام إلى 4414 دولارًا بمنتصف تعاملات اليوم، بزيادة بلغت 1790 دولارًا.

