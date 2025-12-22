إعلان

البيت الأبيض يكشف الأموال التي جمعتها الخزانة الأمريكية من العائدات الجمركية

كتب : مصراوي

02:27 م 22/12/2025

البيت الأبيض

وكالات

كشف البيت الأبيض أن وزارة الخزانة الأمريكية جمعت نحو 235 مليار دولار من العائدات الجمركية منذ مطلع العام الجاري.

وجاء ذلك خلال بث مباشر نظمه البيت الأبيض بمناسبة عيد الميلاد عبر قناته الرسمية على منصة "يوتيوب"، حيث جرى عرض ما وُصف بـ"إنجازات ماجا 2025" بشكل متكرر، على وقع موسيقى هادئة من نوع "لو-فاي"، وفق ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وتفوق هذه الحصيلة المعلنة قليلًا على الأرقام التي كانت إدارة ترامب قد أعلنتها في وقت سابق، إذ ذكرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، الأسبوع الماضي، أن الإيرادات المحصلة من الرسوم الجمركية خلال الفترة الممتدة من 20 يناير، تاريخ تنصيب ترامب، وحتى 15 ديسمبر، تجاوزت بقليل 200 مليار دولار.

ورغم ذلك، لا تزال هذه العائدات دون المستوى الذي توقعته الإدارة، حيث كان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد رجّح في يوليو الماضي أن تصل الإيرادات الجمركية إلى 300 مليار دولار مع نهاية العام.

في السياق ذاته، تنظر المحكمة العليا الأمريكية حاليًا في قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، دون أن يتضح بعد موعد صدور الحكم النهائي.

وفي حال قضت المحكمة بعدم قانونية هذه الرسوم، فقد يؤدي ذلك إلى إعادة النظر في عدد من الاتفاقيات التجارية القائمة.

وكان ترامب قد أقر، عقب عودته إلى المنصب، فرض رسوم جمركية على واردات من عدة دول، مبررًا هذه الخطوة بمخاوف تتعلق بتهريب المخدرات، وعلى رأسها الفنتانيل، إضافة إلى الهجرة غير النظامية واتساع العجز التجاري.

البيت الأبيض الخزانة الأمريكية العائدات الجمركية

