تقرير يكشف تمويل الاتحاد الأوروبي لمنظمات مرتبطة بـ"الإخوان"

وكالات

كشف تقرير جديد صادر عن مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي قامت بتمويل منظمات مرتبطة بجماعة "الإخوان"، عبر تحويل ملايين اليوروهات من الأموال العامة.

وتم نشر التقرير في وقتٍ سابق من ديسمبر الجاري بعنوان: "كشف النقاب عن الإخوان"، وقاده عضو البرلمان الأوروبي السويدي تشارلي فايمرز.

وأكد أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات وطنية وسلطات إقليمية قامت بتمويل منظمات مرتبطة بـ"الإخوان"، على مدى سنوات، لافتًا إلى أن التحويل تم في الغالب تحت عناوين مثل الإدماج الاجتماعي، ومكافحة التمييز وتمكين الشباب.

وأدرج التقرير الأوروبي أسماء عدد من المنظمات التي تلقت تمويلًا من التكتل، من بينها:

- منظمة "إسلاميك ريليف العالمية": حصلت على أكثر من 40 مليون يورو منذ عام 2007.

- شبكة "يوروبين نيتوورك أجينست ريسيزم": تلقت حوالي 23 مليون يورو منذ عام 2007.

- اتحاد "يوروبين مسلم يونيون" ومنتدى "فوروم أوف يوروبين مسلم يوث آند ستودنت أورجنايزيشنز"، كجهات استفادت من مشاريع مدعومة من الاتحاد الأوروبي.

وعند إعلان النشر عبر منصة "إكس"، قال فايمرز، إن التقرير يكشف "كيف يتم استغلال أموال الاتحاد الأوروبي لدعم المنظمات المرتبطة بجماعة الإخوان".

وأضاف أن هذه المجموعات تستخدم الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي "لدفع أجندة انفصالية تقوض القيم الأوروبية، مثل الحرية والديمقراطية والمساواة".

وكشف عضو البرلمان الأوروبي السويدي تشارلي فايمرز، أنه على الرغم من تصنيف الولايات المتحدة مؤخرًا لأجزاء من جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية أجنبية، فإن مؤسسات الاتحاد الأوروبي تواصل تمويل هذه الجماعات وإضفاء الشرعية عليها.

وطالب فايمرز، بإجراء إصلاح عاجل لسياسات التمويل في الاتحاد الأوروبي، وتحسين الرقابة والشفافية الكاملة لمنع "الجماعات المتطرفة" من اكتساب المزيد من السلطة، وفق قوله.

واختتم عضو البرلمان الأوروبي السويدي حديثه بالقول، إن قطع التمويل والشرعية عن هذه المنظمات "ليس خيارًا سياسيًا، بل واجبًا أخلاقيًا وديمقراطيًا".