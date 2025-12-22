وفد تركي رفيع المستوى يزور دمشق

أنقرة- (د ب أ)

يزور وفد تركي رفيع المستوى يضم وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار جولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، العاصمة السورية دمشق اليوم الاثنين، في زيارة عمل رسمية.

وقالت مصادر في الخارجية التركية لوكالة أنباء "الأناضول" التركية، إن الوفد التركي سيعقد اجتماعا مع الرئيس السوري أحمد الشرع، لبحث جملة من الملفات الاستراتيجية.

وتأتي زيارة الوفد التركي إلى دمشق في إطار تقييم شامل لمسار العلاقات التركية السورية بأبعادها السياسية والاقتصادية والأمنية، تزامنا مع مرور عام على سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024.

ومن المنتظر أن يبحث الوفد التركي في دمشق متابعة عملية تنفيذ اتفاق 10 مارس، بين الحكومة السورية وما تعرف بقوات "قسد"، المرتبط بالأمن القومي التركي.

وفي 10 مارس/آذار الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وزعيم تنظيم "قسد" فرهاد عبدي شاهين المعروف باسم "مظلوم عبدي"، اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد في إدارة الدولة، لكن التنظيم يماطل في تنفيذه.

ومن المتوقع أن تركز الزيارة أيضا على المخاطر الأمنية الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب سوريا.

كما سيبحث الوفد التركي مع الجانب السوري، في إطار المصالح المشتركة وانضمام سوريا مؤخرا إلى التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، سبل التعاون المشترك لمنع إعادة إحياء تنظيم "داعش"، ومنع استغلاله لأي فراغ قد يطرأ على الساحة السورية.

إلى جانب الملفات الأمنية التي تشكل جوهر الزيارة، سيبحث الوفد التركي المشاريع الثنائية لإعادة إعمار سوريا، وتقييم الجهود الرامية لدعم مساعي الحكومة السورية في بناء قدراتها المؤسساتية.

وبمناسبة هذه الزيارة، سينتقل نائب وزير الخارجية نوح يلماز، للعمل في العاصمة السورية بشكل رسمي بعد تعيينه سفيرا لتركيا لدى دمشق.

ومن الجدير بالذكر أن العلاقات التركية السورية شهدت زخما كبيرا في مختلف المجالات خلال العام الذي أعقب سقوط نظام الأسد، حيث برزت فرص تاريخية للتعاون الثنائي والإقليمي، لا سيما في قطاعي الأمن والاقتصاد.