مقتل جنرال روسي في انفجار قنبلة تحت سيارته في موسكو

كتب : مصراوي

02:26 م 22/12/2025

موسكو- (أ ب)

قال المحققون إن جنرالا روسيا قتل صباح اليوم الإثنين، بعدما انفجرت عبوة ناسفة كانت موضوعة تحت سيارته في جنوب موسكو.

وقالت سفيتلانا بيترينكو، المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، إن الليفتنانت جنرال فانيل سارفاروف، رئيس هيئة التدريب العملياتي بهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية لقي حتفه متأثرا بجراحه.

وأضافت بيترينكو "يتناول المحققون التحقيق من عدة جهات فيما يتعلق بالقتل. وأحدها أن الجريمة من ترتيب أجهزة الاستخبارات الاوكرانية".

ذكرت المنافذ الإخبارية الروسية أن سيارة انفجرت في ساحة انتظار في شارع ياسينيفا بموسكو بينما كان السائق داخلها في حوالي الساعة السابعة صباحا.

وأعلن جهاز الأمن الأوكراني مسؤوليته عن هجوم مماثل ضد جندي روسي رفيع المستوى في ديسمبر 2024. قتل فيه ليفتنانت جنرال إيجور كيريلوف، رئيس قوات الحماية من الأسلحة الإشعاعية والبيولوجية والكيميائية التابعة للقوات المسلحة، في انفجار قنبلة كانت مخبأة في سكوتر كهربائي خارج المبنى الذي يقطن فيه بعد يوم من توجيه كييف اتهامات جنائية له.

كما قتل مساعده إيليا بوليكاربوف.

