كييف تعلن إسقاط 58 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

كتب : مصراوي

02:35 م 22/12/2025

طائرات مسيرة

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 58 من أصل 86 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق البلاد خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 86 طائرة مسيرة من طرازي "شاهد"، و"جيربيرا" وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق أوريل وميليروفو وبريمورسكو-أختارسك الروسية، ومن الأراضي المحتلة مؤقتًا في منطقة دونيتسك، بالإضافة إلى تشودا بشبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 830 صباح اليوم الاثنين، أسقطت منظومات الدفاع الجوي أو عطلت 58 طائرة مسيرة في شمال وجنوب وشرق البلاد.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

طائرات مسيرة اسقاط طائرات مسيرة روسيا سلاح الجو الأوكراني

