التشيك: إصابة أكثر من نصف مليون شخص بكورونا منذ بدء الوباء
براغ- (د ب أ):
ذكرت وزارة الصحة في جمهورية التشيك أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد منذ بدء الوباء تجاوز 500 ألف شخص.
وقالت "إذاعة براغ" التشيكية اليوم الأربعاء إن البلاد سجلت أمس 5845 حالة إصابة جديدة، بزيادة أكثر من 1600 مقابل ما تم تسجيله في اليوم السابق عليه.
وبلغت حصيلة الوفيات الآن 7499 .
وتطالب الحكومة التشيكية البرلمان بمد حالة الطوارئ التي تسمح بالإبقاء على إجراءات التباعد الاجتماعي على مستوى البلاد.
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