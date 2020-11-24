الأمم المتحدة تحذر من "انتهاكات للقانون الدولي" في إثيوبيا

أديس أبابا/ جنيف- (د ب ا):

حذرت المفوضة الأممية لحقوق الانسان ميشيل باشليه، الثلاثاء، من أن التصريحات العدائية من جانب طرفي الصراع في منطقة تيجراي بإثيوبيا قد تؤدي "لزيادة انتهاكات القانون الدولي الإنساني".

وجاءت تعليقاتها في ظل اقتراب انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة المركزية للمقاتلين في تيجراي، ومدتها 72 ساعة، لتسليم أنفسهم. من ناحية أخرى، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 40 ألف إثيوبي فروا من القتال، دخلوا الآن للسودان.

وأعربت باشليه عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بوجود مكثف للدبابات والمدفعية حول ميكيلي، عاصمة تيجراي، بعد الاعلان عن المهلة أول أمس الأحد.

وقالت" التصريحات العدائية للغاية من الجانبين بشأن القتال في ميكيلي مستفزة بصورة خطيرة وتهدد بتعريض المدنيين غير المحصنين والخائفين بالفعل لخطر شديد".

وكان الصراع بين الحكومة الإثيوبية وتيجراي قد بدأ مطلع هذا الشهر، عندما أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد جنودا لقمع انتفاضة لحركة تحرير شعب تيجراي.

وكانت الحركة مهيمنة على السياسة الإثيوبية لفترة طويلة، ولكن منذ أن تولى آبي الإصلاحي السلطة عام 2018، اختلف مع النخبة في تيجراي، وقام باستبعادهم من الحكومة ومؤسسات الدولة.