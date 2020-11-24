أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة قمة العشرين وباء في القاهرة البحث عن أكثم

الأمم المتحدة تحذر من "انتهاكات للقانون الدولي" في إثيوبيا

03:43 م الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
الأمم المتحدة تحذر من "انتهاكات للقانون الدولي" في إثيوبيا

الأمم المتحدة

أديس أبابا/ جنيف- (د ب ا):

حذرت المفوضة الأممية لحقوق الانسان ميشيل باشليه، الثلاثاء، من أن التصريحات العدائية من جانب طرفي الصراع في منطقة تيجراي بإثيوبيا قد تؤدي "لزيادة انتهاكات القانون الدولي الإنساني".

وجاءت تعليقاتها في ظل اقتراب انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة المركزية للمقاتلين في تيجراي، ومدتها 72 ساعة، لتسليم أنفسهم. من ناحية أخرى، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 40 ألف إثيوبي فروا من القتال، دخلوا الآن للسودان.

وأعربت باشليه عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بوجود مكثف للدبابات والمدفعية حول ميكيلي، عاصمة تيجراي، بعد الاعلان عن المهلة أول أمس الأحد.

وقالت" التصريحات العدائية للغاية من الجانبين بشأن القتال في ميكيلي مستفزة بصورة خطيرة وتهدد بتعريض المدنيين غير المحصنين والخائفين بالفعل لخطر شديد".

وكان الصراع بين الحكومة الإثيوبية وتيجراي قد بدأ مطلع هذا الشهر، عندما أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد جنودا لقمع انتفاضة لحركة تحرير شعب تيجراي.

وكانت الحركة مهيمنة على السياسة الإثيوبية لفترة طويلة، ولكن منذ أن تولى آبي الإصلاحي السلطة عام 2018، اختلف مع النخبة في تيجراي، وقام باستبعادهم من الحكومة ومؤسسات الدولة.

الأمم المتحدة انتهاكات للقانون الدولي إثيوبيا

الخبر التالى:

يونهاب: بيونجيانج نشرت كتاب صور يظهر صاروخا باليستيا عابرا للقارات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 113027

    عدد المصابين

  • 101881

    عدد المتعافين

  • 6548

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58928190

    عدد المصابين

  • 40723134

    عدد المتعافين

  • 1392567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:5 نصائح عاجلة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة عدم الاستقرار في الطقس لمدة 3 أيام

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا