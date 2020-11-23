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وسائل إعلام إثيوبية: قوات إقليم تيجراي تدمر مطار مدينة أكسوم

12:00 م الإثنين 23 نوفمبر 2020
وسائل إعلام إثيوبية: قوات إقليم تيجراي تدمر مطار مدينة أكسوم

ارشيفية

وكالات:

أفادت وسائل إعلام إثيوبية بأن قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي المتمردة، دمرت مطارا في مدينة أكسوم بعد أن أمهلتها القوات الاتحادية 72 ساعة للاستسلام.

وقال زعيم جبهة تحرير تيجراي، ديبريتسيون غيبريمايكل، لـوكالة رويترز الإخبارية إن "المهلة كانت ستارا من أجل السماح للقوات الحكومية بإعادة تجميع صفوفها بعد الهزائم التي منيت بها على ثلاث جبهات" حسب وصفه.

ولم تصدر عن الجانبين أي ردود فورية على تعليقات الطرف الآخر، ولم يتسن لـ"رويترز" التأكد من البيانات الأخيرة، ومن الصعب التحقق من صحة المزاعم لانقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية.

قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي قوات إقليم تيجراي مطار مدينة أكسوم إثيوبيا

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