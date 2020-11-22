بريطانيا: لن نوقع اتفاق تجارة لما بعد بريكست بأي ثمن

لندن - (د ب أ)

قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأحد، إنه لا يؤمن بتوقيع اتفاق تجارة لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بأي ثمن".

وقال اليوم الأحد، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "أعتقد أننا نحرز تقدما في المحادثات وما زلت آمل أن نتمكن من التوصل إلى حل."

وقال: "أعتقد أننا نتعامل بعقلانية تماما في طلباتنا وكنا متسقين وشفافين طوال هذه العملية بشأن ما هو مهم بالنسبة لنا. لكننا سننجح على أى حال من الأحوال ".

ومن المؤكد أن مثل هذه الاتفاقية ستجعل الكثير من الأمور أسهل على المدى القصير، إلا أنه من المرجح أن يكون لأزمة فيروس كورونا أكبر تأثير على الاقتصاد البريطاني في العام المقبل.

ويجب أن تدخل اتفاقية التجارة الحرة المستهدفة حيز التنفيذ في أول يناير، عندما تنتهي المرحلة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وانسحبت بريطانيا رسميا من الاتحاد في يناير، لكنها استمرت في التمتع بجميع مزايا عضوية الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الانتقالية.