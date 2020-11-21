فرار عشرات السجناء في لبنان.. ومصرع 5 منهم في حادث سير (صور)

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وكالات:

فرّ عشرات السجناء من سجن بعبدا في منطقة جبل لبنان، السبت، فيما لقي 5 منهم مصرعهم في حادث سير لاحقا، حسبما أفادت شبكة "إل بي سي آي" اللبنانية.

ووفق الشبكة اللبنانية، فرّ نحو 70 سجينا وموقوفا بشكل جماعي من السجن بعد أن حطّموا أبواب الزنزانات فجر السبت.

واستقل بعض السجناء الفارين سيارة قرب السجن خلال مطاردة قوات الأمن لهم، إلا أنها تعرضت لحادث سير بعد اصطدامها بشجرة، الأمر الذي أدى إلى مصرع 5 منهم على الفور وإصابة سجين واحد حالته خطرة.

وتضرب عناصر من القوى الأمنية طوقا في محيط قصر عدل بعبدا والمنطقة المحاذية له، علما أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أعادت توقيف بعضهم.

وتوجهت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون إلى مكتبها في بعبدا، للمباشرة بالتحقيق في الفرار الجماعي للسجناء.