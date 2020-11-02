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الصحة العالمية: نشهد فترة حرجة بسبب الطفرة في إصابات فيروس كورونا

07:23 م الإثنين 02 نوفمبر 2020
الصحة العالمية: نشهد فترة حرجة بسبب الطفرة في إصابات فيروس كورونا

تيدروس أدهانوم جيبريسوس

بروكسل - (أ ش أ):

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الاثنين، إن العالم يشهد فترة حرجة بسبب الطفرة في إصابات فيروس كورونا المستجد.

وأضاف جيبريسوس، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن "هذه فترة حرجة أخرى تستوجب التحرك، إنها لحظة حرجة للقادة حتى يتصرفوا وللناس حتى يتحدوا من أجل هدف واحد؛ اغتنموا الفرصة فلا يزال أمامنا الوقت".

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أعلن، في وقت سابق اليوم، أنه سيخضع للحجر الصحي بعد مخالطة لمصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جدير بالذكر أن لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، قد أعلنت أن وباء فيروس كورونا لا يزال يمثل حالة الطوارئ على نطاق دولي، داعية حكومات الدول لاتخاذ إجراءات لمنع انتشار الفيروس.

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