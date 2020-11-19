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بايدن: إعلان إغلاق شامل في الولايات المتحدة لمواجهة كورونا غير وارد أبدًا

11:47 م الخميس 19 نوفمبر 2020
بايدن: إعلان إغلاق شامل في الولايات المتحدة لمواجهة كورونا غير وارد أبدًا

جو بايدن

وكالات:

قال المرشح الديمقراطي الفائز في الانتخابات الرئاسية، جوزيف بايدن، إنه لن يقوم بإعلان إغلاق شامل في الولايات المتحدة لمواجهة فيروس كورونا، نظرًا لأن كل ولاية من الخمسين لديها ظروف تتحكم في طريقة إدارتها للفيروس.

وأكد بايدن في مؤتمر صحفي اليوم الخميس أنه "لن يغلق اقتصاد الولايات المتحدة أبدًا"، لافتًا إلى أنه سيغلق الباب فقط أمام الفيروس.

وأكد أن الولايات المتحدة ستخسر مئات الآلاف من الأرواح، بسبب كورونا، إذا لم تتعاون إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب معه.

واتهم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعرقلة الانتقال السلس للسلطة وعدم التعاون مع فريقه الانتقالي.

وشدد بايدن في مؤتمره الصحفي اليوم الخميس، على أهمية مواجهة تحديات الولايات المتحدة بشأن توزيع اللقاح على كل الشعب الأمريكي.

وحذر بايدن، من أن تواجه الولايات المتحدة "شتاء قاتم"، بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال إن حكام الولايات يتشاركون في وحدة المقصد والغاية للحد من تفشي وباء كورونا.

وأوضح أن الولايات المتحدة ستعمل على الحد من الآثار السلبية على الاقتصاد لكورونا.

جو بايدن الولايات المتحدة فيروس كورونا

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