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شركة بايونتيك ترجح إطلاق لقاح فايزر في ديسمبر المقبل

08:41 م الخميس 19 نوفمبر 2020
شركة بايونتيك ترجح إطلاق لقاح فايزر في ديسمبر المقبل

لقاح فايزر

وكالات:

أعلنت شركة "بايونتيك" الألمانية المنتجة للقاح فايزر بالمساهمة مع الشركة الأمريكية التي تحمل نفس الاسم، أنه من الممكن إطلاق لقاح فايزر ضد كورونا في ديسمبر المقبل، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكانت شركة فايزر أعلنت أن لقاحها ضد كورونا ثبتت فعاليته بنسبة 94%.

وأعربت أكثر من دولة عن رغبتها في شراء لقاح فايزر من الشركة الأمريكية.

شركة بايونتيك لقاح فايزر فيروس كورونا لقاح كورونا

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