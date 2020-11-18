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كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة يومية للإصابات بكورونا منذ أغسطس

03:14 ص الأربعاء 18 نوفمبر 2020
كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة يومية للإصابات بكورونا منذ أغسطس

أرشيفية

سول - (د ب أ):
أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل313 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ، لتتخطى عتبة الـ300 حالة لأول مرة منذ أغسطس الماضي.

وأعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية صباح اليوم الأربعاء أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 29311 حالة.

وأضافت أنه تم تسجيل حالتي وفاة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 496 .

وأعلنت كوريا الجنوبية عن العودة للعمل بتدابير التباعد الاجتماعي في مسعى للحد من انتشار الفيروس في ظل تزايد عدد الإصابات مؤخرا.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا حالات وفيات التباعد الاجتماعي

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