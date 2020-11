ترامب يعلن استمرار مراسم وضع أكاليل الزهور على مقابر قدامى المحاربين في أرلينجتون

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، تراجعه عن قرار عدم وضع أكاليل الزهور في مقبرة أرلينجتون الوطنية، هذا العام مؤكدًا استمرار المراسم التي تبدأ في ديسمبر من كل عام.

I have reversed the ridiculous decision to cancel Wreaths Across America at Arlington National Cemetery. It will now go on!