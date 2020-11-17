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ترامب يعلن استمرار مراسم وضع أكاليل الزهور على مقابر قدامى المحاربين في أرلينجتون

11:26 م الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
ترامب يعلن استمرار مراسم وضع أكاليل الزهور على مقابر قدامى المحاربين في أرلينجتون

دونالد ترامب

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، تراجعه عن قرار عدم وضع أكاليل الزهور في مقبرة أرلينجتون الوطنية، هذا العام مؤكدًا استمرار المراسم التي تبدأ في ديسمبر من كل عام.

وكانت شبكة "سي إن إن" ذكرت في وقت سابق من اليوم، أن المراسم السنوية المعتادة لوضع أكاليل الزهور بمقبرة أرلينجتون الوطنية، ستلغى هذا العام بسبب جائحة كورونا.

وفي يوم السبت الثاني أو الثالث من ديسمبر في كل عام توضع أكاليل الزهور بالمقبرة التي تضم قدامى المحاربين.

وشارك ترامب الأربعاء الماضي، في إحياء يوم المحاربين القدامى في أول ظهور علني له بعد خسارته الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ‏وغادر المقبرة الوطنية دون إلقاء كلمة أو الإدلاء بأي تصريحات.

وتقع المقبرة في مدينة أرلينجتون بولاية فيرجينيا بالقرب من نهر بوتوماك، وتبلُغ مساحتها 253 فدانا، ودُفن فيها قتلى الصراعات في البلاد منذ الحرب الأهلية الأمريكية وحروب سابقة أُخرى.

دونالد ترامب مقابر قدامى المحاربين أرلينجتون مقبرة أرلينجتون الوطنية

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