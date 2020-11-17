موسكو: اتفاقيات مع الهند والبرازيل بشأن إنتاج اللقاح الروسي

روسيا - (أ ش أ)

كشف نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، عن وجود اتفاقيات جادة بين روسيا مع الهند والبرازيل فيما يتعلق بتسجل وإنتاج اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال ريابكوف في تصريح أوردته قناة روسيا اليوم، إن روسيا تتعاون على أساس ثنائي مع جميع دول مجموعة "بريكس" (روسيا، البرازيل، الهند، الصين، جنوب إفريقيا) بشأن تطوير اللقاحات وتسجيلها وبدء الإنتاج اللازم، مشيرًا إلى وجود اتفاقيات جادة، على وجه الخصوص مع البرازيل والهند في هذا المجال.

وكان الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة قد أعلن في وقت سابق أن روسيا تلقت طلبات لتصدير أكثر من مليار جرعة من لقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا إلى دول أخرى.

وأصبحت روسيا في أغسطس الماضي أول دولة على مستوى العالم تسجل وتشرع في إنتاج لقاح ضد كورونا.