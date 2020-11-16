موسكو: عودة 725 شخصا إلى إقليم قرة باغ بعد نزوحهم إلى أرمينيا

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عودة 725 شخصا إلى إقليم قره باغ بعد نزوحهم إلى أرمينيا جراء الأعمال القتالية في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء إيجور كوناشينكوف - في تصريح مقتضب نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إن 475 نازحا عادوا إلى أراضي قره باغ بمرافقة دوريات تابعة لقوات حفظ السلام الروسية المنتشرة في المنطقة، ليبلغ إجمالي عدد النازحين العائدين منذ 14 نوفمبر 725 شخصا".. موضحا أن تبادل جثامين القتلى بين الطرفين الأرميني والأذربيجاني يتواصل بتنسيق بين قوات حفظ السلام الروسية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ولفت إلى أن الخبراء العسكريين الروس يقومون بإزالة الألغام من "ممر لاتشين" الرابط بين أرمينيا وقره باغ، مشيرا إلى أن هذه الأعمال أسفرت اليوم عن فحص كيلومتر واحد من الطريق الرابط بين مدينة ستيباناكيرت (عاصمة جمهورية قره باغ غير المعترف بها) ومدينة جوريس في أرمينيا، وإزالة الألغام من هذا الجزء من الطريق وتطهيره من عشرات المعدات العسكرية المحطمة والمتضررة.

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد وقع يوم الجمعة الماضي مرسوما يقضي بإنشاء مركز التجاوب الإنساني الخاص بالإقليم المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا.