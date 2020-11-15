رئيس الوزراء البريطاني يدخل الحجر الصحي بعد مخالطة مصاب بكورونا

وكالات:

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأحد إن السلطات الصحية طلبت منه عزل نفسه ذاتيا بعد مخالطة شخص أثبتت الفحوص إصابته بفيروس كورونا.

وقال متحدث باسم جونسون، نقلت عنه وكالة رويترز اليوم "سيواصل العمل من داونينج ستريت، بما في ذلك قيادة مواجهة الحكومة لجائحة فيروس كورونا".

وأضاف "رئيس الوزراء في حالة جيدة وليس لديه أي أعراض لكوفيد-19".

وكان جونسون نُقل إلى المستشفى بعد إصابته بكورونا هذا العام.