أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

رئيس الوزراء البريطاني يدخل الحجر الصحي بعد مخالطة مصاب بكورونا

10:57 م الأحد 15 نوفمبر 2020
رئيس الوزراء البريطاني يدخل الحجر الصحي بعد مخالطة مصاب بكورونا

بوريس جونسون

وكالات:

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأحد إن السلطات الصحية طلبت منه عزل نفسه ذاتيا بعد مخالطة شخص أثبتت الفحوص إصابته بفيروس كورونا.

وقال متحدث باسم جونسون، نقلت عنه وكالة رويترز اليوم "سيواصل العمل من داونينج ستريت، بما في ذلك قيادة مواجهة الحكومة لجائحة فيروس كورونا".

وأضاف "رئيس الوزراء في حالة جيدة وليس لديه أي أعراض لكوفيد-19".

وكان جونسون نُقل إلى المستشفى بعد إصابته بكورونا هذا العام.

بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الحجر الصحي فيروس كورونا

الخبر التالى:

أزمة تيجراي.. كيف وصلت إلى ما هي عليه وما هو الحل؟

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 110547

    عدد المصابين

  • 100946

    عدد المتعافين

  • 6442

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54304974

    عدد المصابين

  • 37821245

    عدد المتعافين

  • 1317314

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بيان كورونا ليوم الأحد.. الصحة: 220 إصابة جديدة و11 حالة وفاة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا