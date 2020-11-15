ولي عهد أبوظبي: ندعم وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان

أبوظبي - (د ب ا)

أعلنت الإمارات دعمها لاتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان، متمنية أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار الشامل بين البلدين خطوة نحو سلام دائم و مستقر يطوي صفحة هذا الصراع ويعزز أسس الاستقرار في منطقة القوقاز.

صرح بذلك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، خلال استقباله اليوم الأحد، أرمين ساركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا الذي يقوم بزيارة عمل للإمارات،بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي جرى بأبوظبي علاقات الصداقة والتعاون وسبل تنميتها بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض اللقاء مختلف جوانب التعاون بين البلدين خاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية التي تخدم عملية التنمية في دولة الإمارات وأرمينيا وتحقق تطلعاتهما المشتركة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك شملت جهود البلدين في مواجهة تحدي جائحة كورونا، وإمكانات تعزيز التعاون بين البلدين في هذا الشأن، وتطرقا إلى تطورات الأحداث في منطقة وسط آسيا والقوقاز.

ونقلت "وام) عن الشيخ محمد بن زايد تأكيده دعم دولة الإمارات اتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان، متمنيا أن يكون اتفاق " وقف إطلاق النار الشامل" بين البلدين خطوة نحو سلام دائم و مستقر يطوي صفحة هذا الصراع و يعزز أسس الاستقرار في منطقة القوقاز".

من جانبه، أكد رئيس أرمينيا، حرصه على تعزيز علاقات أرمينيا ودولة الإمارات والتي تشهد تطورا في مختلف المجالات.

كما أعرب عن تقديره للدور الذي تقوم به دولة الإمارات في تقديم الدعم و العون لمختلف الدول والشعوب خاصة خلال انتشار جائحة كورونا حول العالم.

كانت أرمينيا وأذربيجان قد وقعتا، الثلاثاء الماضي، على اتفاق لوقف إطلاق النار في القتال الذي اندلع في 27 سبتمبر الماضي.