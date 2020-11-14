مقتل 10 مرضى كورونا في حريق بوحدة رعاية في رومانيا
بوخارست - (د ب أ)
لقي عشرة مرضى حتفهم أثناء خضوعهم للعلاج من مرض (كوفيد-19) بسبب حريق اندلع في وحدة للرعاية المركزة بمدينة بياترا نيامت في رومانيا، حسبما أفادت السلطات.
هذا ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، إلى 53 مليونا و492 ألفا و701 حالة، حتى الساعة 13:39 حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) اليوم السبت، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس مليون و304 آلاف و864 حالة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
110319
عدد المصابين
-
100847
عدد المتعافين
-
6429
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
53317959
عدد المصابين
-
37350265
عدد المتعافين
-
1302696
عدد الوفيات
إعلان