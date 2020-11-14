مقتل 10 مرضى كورونا في حريق بوحدة رعاية في رومانيا

بوخارست - (د ب أ)

لقي عشرة مرضى حتفهم أثناء خضوعهم للعلاج من مرض (كوفيد-19) بسبب حريق اندلع في وحدة للرعاية المركزة بمدينة بياترا نيامت في رومانيا، حسبما أفادت السلطات.

هذا ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، إلى 53 مليونا و492 ألفا و701 حالة، حتى الساعة 13:39 حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) اليوم السبت، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس مليون و304 آلاف و864 حالة.