الإمارات تدين الاعتداء على السفارة السعودية في هولندا
أبوظبي - أ ش أ
أدانت الإمارات اليوم الخميس، بشدة الاعتداء الذي استهدف سفارة المملكة العربية السعودية في لاهاي الهولندية.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي قولها إن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.
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