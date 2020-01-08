الأمين العام للأمم المتحدة يحث على أقصى درجات ضبط النفس

وكالات

وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، نداء آخر من أجل السلام اليوم الأربعاء، مرددًا رسالة مماثلة ألقاها يوم الاثنين الماضي.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته للعالم، وقف التصعيد، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والعودة إلى الحوار، وتجديد التعاون الدولي، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوياريك، في بيان إن الأمين العام يواصل مشاركته النشطة مع الجهات الفاعلة ذات الصلة.

وقال دوجاريك: "من واجبنا المشترك بذل كل جهد ممكن لتجنب حرب في الخليج لا يستطيع العالم تحملها".

كان الحرس الثوري الإيراني شنّ هجومًا صاروخيًا على قاعدتين للتحالف الدولي بالعراق؛ "عين الأسد" الجوية في الأنبار، والقاعدة العسكرية في مطار أربيل، وذلك بعد أيام على استهداف قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وقتله في غارة أمريكية قُرب مطار بغداد الدولي فجر الجمعة الماضي.