طائرة ألمانية تتوجه لمدينة "ووهان" الصينية لإجلاء مواطنين

برلين - أ ش أ

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن طائرة عسكرية ألمانية غادرت مدينة "كولونيا" متوجهة إلى مدينة "ووهان" الصينية في مهمة لإجلاء أكثر من 100 شخص بينهم العشرات من المواطنين الألمان.

وأضاف ماس -حسبما ذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية اليوم الجمعة - إن الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم سيعودون إلى ألمانيا غدا السبت حيث سيتم وضعهم في الحجر الصحي بأحد المواقع العسكرية لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أن الطائرة ستسلم مساعدات للسلطات الصينية بما في ذلك 10 آلاف بدلة واقية.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).