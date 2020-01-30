أكثر الكلمات إنتشاراً

الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب بطولة أفريقيا لليد الطقس سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات 25 يناير احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

أمريكا تعلن أول حالة انتقال عدوى بفيروس كورونا بين الإنسان داخل اراضيها

09:48 م الخميس 30 يناير 2020
أمريكا تعلن أول حالة انتقال عدوى بفيروس كورونا بين الإنسان داخل اراضيها

فيروس كورونا

واشنطن - (د ب أ)

قال مسؤولو الصحة بالولايات المتحدة إنه تم تسجيل أول حالة انتقال الإصابة بفيروس كورونا الجديد من شخص إلى آخر بالبلاد.

والمصاب الجديد هو زوج سيدة من شيكاغو كانت قد أصيبت بالفيروس بعدما عادت الشهر الماضي من ووهان بالصين حيث بدأ تفشي الفيروس هناك، حسبما قالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وتم تشخيص ستة أشخاص مصابين بفيروس كورونا الجديد حتى الآن في الولايات المتحدة، الخمسة الأوائل منهم ترتبط إصابتهم بوجودهم بالصين.

فيروس كورونا الولايات المتحدة مراكز مكافحة الأمراض الصين

الخبر التالى:

"الصحة العالمية" تعلن حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان