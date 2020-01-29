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جانتس يتعهد بطرح "صفقة القرن" على الكنيست للتصويت الأسبوع المقبل

09:05 م الأربعاء 29 يناير 2020
جانتس يتعهد بطرح "صفقة القرن" على الكنيست للتصويت الأسبوع المقبل

بيني جانتس

تل أبيب - (د ب أ)

تعهد بيني جانتس، المنافس السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بطرح خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم "صفقة القرن" على الكنيست للتصويت الأسبوع المقبل.

ووصف رئيس حزب (أزرق أبيض) الخطة بأنها "فرصة تاريخية سوف يكون لها تأثيرها على حدود إسرائيل ومستقبلها" خلال خطاب ألقاه في مركز أبحاث أمني في تل أبيب مساء اليوم الأربعاء.

وأضاف "إن خطة السلام تتفق مع المبادئ الأساسية التي يستعرضها برنامج حزب أزرق أبيض".

صفقة القرن بنيامين نتنياهو الاحتلال الاسرائيلي حزب أزرق أبيض الكنيست الاسرائيلي

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