استشهاد طفل فلسطيني دهسًا بمركبة لموكب "بن غفير" في الخليل (صور- فيديو)

كتب : وكالات

05:23 م 21/04/2026 تعديل في 05:30 م

بن غفير

استشهد الطفل الفلسطيني محمد مجدي الجعبري، البالغ 16 عامًا، متأثرًا بجروح خطيرة أصيب بها إثر تعرضه للدهس من قبل مركبة تابعة لموكب حراسة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير في منطقة بيت عينون شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية، صباح الثلاثاء، أن الفتى نُقل في حالة حرجة عقب الحادث، قبل أن يُعلن لاحقًا عن وفاته متأثرًا بإصابته.

وأوضحت مصادر عبرية أن المركبة التي دهست الطفل وأدت لاستشهاده صباح اليوم في الخليل تابعة لموكب حراسة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف.

وتأتي الحادثة في ظل تصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية، حيث تشير بيانات مركز معلومات فلسطين “معطى” إلى استشهاد 1187 فلسطينياً منذ أكتوبر 2023، إضافة إلى إصابة أكثر من 9816 آخرين نتيجة العدوان المستمر، خاصة في مناطق شمال الضفة.

كما سجلت الضفة الغربية أكثر من 238048 انتهاكًا نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون خلال الفترة نفسها.

الضفة الغربية الخليل مستوطنون إيتمار بن غفير انتهاكات

