أعلنت وزارة الصحة والسكان حصول مركز أورام كفر الشيخ على الاعتماد الكامل من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، وفق المعايير المعتمدة دولياً، في إطار استراتيجية الوزارة لتأهيل المنشآت الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي في بيان، أن هذا الاعتماد يعكس الالتزام بثقافة التحسين المستمر ورفع كفاءة الخدمات الطبية، بما يضمن رعاية آمنة ومتميزة تليق بالمواطن المصري.

وأكدت الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة استمرار الجهود لدعم المستشفيات للحصول على الاعتماد وتجديده، تماشياً مع رؤية الوزارة لتطوير القطاع الصحي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة وفق أحدث المعايير العالمية.